(Di giovedì 4 maggio 2023) Mai come quest’anno le tendenze moda impongono di lasciarlo scoperto: tra coulotte couture, shorts e bikini, ilb sarà in primo piano. E, se le star hanno dato il via alla stagione mostrando il loro glutei scolpiti, lacare, nel 2023, abbraccia finalmente una visione più body positive, indulgendo a una cura delb più amorevole. Dimenticata la perfezione a tutti i costi, i glutei si sfoggiano al naturale, senza filtri e ritocchi. L’obiettivo è imparare a trattare ilb con cura e attenzione, lasciando da parte l’ossessione per le imperfezioni. E se esercizio fisico, dieta e creme specifiche non possono mancare, sarà l’accettazione la protagonista dell’estate 2023. Accanto agli irrinunciabili trattamenti squat-like, dunque, è importante nutrire la pelle con maschere specifiche, dedicarsi uno scrub, ...

Booty Beauty: la nuova tendenza skincare punta al lato b AMICA - La rivista moda donna

Sedere perfetto: l’ultima tendenza è prendersi cura del lato b attraverso una skincare mirata con un Facial Butt ...A 6’2” stunner who weighs over 17 stone has hit back at all the meanies who call her obese, insisting they’re simply jealous of her figure. TikTok user Galactica (@galacticawh0) ...