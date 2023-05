(Di giovedì 4 maggio 2023)edHanno gareggiato da avversari all’ultimo Festival di Sanremo e si contendono persino un David di Donatello ma sono amici da tempo. Ora perè tempo di unire le forze (e le ugole). DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi che l’interprete di Due e quello di Due Vite si preparano ad un duetto estivo. Da un lato il cantante uomo che più ha catalizzato l’attenzione negli ultimi mesi (dal trionfo a Sanremo all’Eurovision, qui la nostra intervista pre sanremese in cui scommetteva su), dall’altro l’interprete super chiacchierata che si prepara al debutto al Forum d’Assago e che ha alle spalle più di un tormentone estivo (qui la nostra intervista). L’accoppiata...

... chi ha risparmiato di più Caro energia, le misure: bollette, cosa cambia con decreto... "Una pessima notizia per le famiglie italiane" afferma in una notaVignola, responsabile del settore ...Un lessico dell'azzardo di massa' diDotti Regione, le mascherine restano obbligatorie nei ... nuovodi presenze turistiche per i ponti 25 Aprile e Primo maggioUn lessico dell'azzardo di massa' diDotti Regione, le mascherine restano obbligatorie nei ... nuovodi presenze turistiche per i ponti 25 Aprile e Primo maggio Santarcangelo, Supercinema: i ...

BOOM! Marco Mengoni e Elodie insieme per il ‘tormentone estivo’ DavideMaggio.it

Le aperture di negozi di lusso sono tornate a fiorire dopo la pandemia e le città europee sono state le principali beneficiarie di questo trend, in particolare nel 2022. Lo dimostra uno studio di Savi ...Hanno gareggiato da avversari all’ultimo Festival di Sanremo e si contendono persino un David di Donatello ma sono amici da tempo. Ora per Elodie e Marco Mengoni è tempo di unire le forze (e le ugole) ...