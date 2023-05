Booker T | “Vi dico le mie due picks per il nuovo titolo mondiale”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 4 maggio 2023) La WWE ultimamente è in vena di grandi annunci e l’ultimo è stato davvero pazzesco. In Arabia Saudita verrà incoronato ilcampione del mondo della WWE con ildirettamente presentato da Triple H. C’è molta incertezza su chi sarà il primo detentore della cintura eT ha voluto fare le sue previsioni in merito. Le sue parole “Per me due sono i maggiorni candidati. Uno è Seth, è un top player e mettergli la cintura addosso non sarebbe di certo una mossa sbagliata, lui è un guerriero. Un altro nome che mi viene in mente è GUNTHER, ha tutte le qualità per spiccare“.