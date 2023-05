Bonus terzo figlio da 5000 euro | come funziona il nuovo aiuto

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 4 maggio 2023) Si sta cercando di fare moltissimo per le famiglie numerose. In Trentino esce una nuova misura per aiutare chi ha 3 figli o più. Il contrasto al calo delle nascita sta venendo sostenuto tramite aiuti per le famiglie con molti figli. Uno particolarmente interessante arriva da Trento, dove la giunta comunale ha approvato undi 5.000per chi ha 3 o più figli.di 5.000ai genitori per il– ANSA – ilovetrading.itIl problema del calo delle nascite in Italia sta diventando sempre più importante mano a mano che si sviluppa. La situazione del mercato del lavoro, troppo statico e ancorato a contratti non sicuri per i lavoratori, soprattutto più giovani, ha creato ormai da tempo un clima di incertezza lavorativa ed economica che non permette ai giovani di ...