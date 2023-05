Bonaccini e Schlein avevano i fondi statali per evitare le alluvioni Non sono stati capaci di spenderli e hanno restituito 55 milioni al governo

(Di giovedì 4 maggio 2023) La giunta regionale dell’Emilia Romagna con presidente Stefanoe vicepresidente Ellyhafra il 2021 e il 2022 al ministero delle Infrastrutture 55,2di euro di un finanziamento di 71,9di euro ricevuto dallo Stato per la manutenzione e la messa in sicurezza dei corsi di acqua della Regione. I soldi come riporta la Corte dei Conti nei suoi rapporti 2021 e 2022 sulla Emilia Romagnarestituiti perché la Regione non è stata capace dinei tempi previsti come stabilito dai contratti di finanziamento a carico dello Stato. Queichee la squadra di assessori in carica non...

... acronimo del nuovo patto a sinistra tra la Cgil ed Elly, scendere in piazza contro l'... Stefano, pare non abbia lanciato in tempo l'allarme che avrebbe potuto salvare le due ...Quei fondi chee la squadra di assessori in carica non sono stati capaci di spendere avrebbero evitato il disastro compiuto dal maltempo in queste ore. Nell'elenco degli interventi ...) ma perchè è quella giusta e punta le sue carte sul nucleare di ultima generazione. In ... Nel frattempo, Stefano, il segretario sconfitto, guida dei riformisti del Pd e della ...

Bonaccini e Schlein avevano i fondi statali per evitare le alluvioni ... Open

Del resto al congresso, fatta eccezione per Camilla Laureti, avevano sostenuto Stefano Bonaccini. E infatti è proprio il fronte ... Andrea Orlando, sostenitore di Schlein: “Il Pd ha aderito al Pse, ...La segretaria globetrotter non deve amare il Parlamento visto che frequenta così poco l’aula. Ora è in campagna elettorale ...