Bolsonaro | Non ho mai falsificato la vaccinazione anti - Covid

L'ex presidente del Brasile Jairha dichiarato diaver mai falsificato documenti sulla vaccinazione da Covid - 19, dopo una perquisizione della polizia federale brasiliana nel suo domicilio, durante la quale è stato ...'Qualsiasi informazioni riguardo a falsificazioni di cartelle vaccinali è un'opera di finzione - ha detto - come sanno tuttiha sempre dichiarato diessersi vaccinato e quando ha ..."Qualsiasi informazioni riguardo a falsificazioni di cartelle vaccinali è un'opera di finzione - ha detto - come sanno tuttiha sempre dichiarato diessersi vaccinato e quando ha ...

Legale,'Bolsonaro non ha avuto accesso al certificato Covid' - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Uno dei legali di Jair Bolsonaro ha affermato che l'ex presidente brasiliano non ha avuto accesso al certificato di vaccinazione contro il Covid-19, prima di recarsi negli Stati Uniti, lo scorso 30 ...