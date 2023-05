Bolsonaro in lacrime | ' Vaccino Covid? Avevo paura | mia moglie è stata male Attaccate me ma non mia figlia'

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'ex presidente brasiliano, Jair, si commuove parlando delle sue paure sulanti -e di come abbia sofferto per i dubbi sulla validità del pass vaccinale dellaMichelle. ...

perché alcuni sono più protetti di altri La risposta da uno studio italiano Vaccino contro tumore e infarto, Bassetti provoca i No - vax: 'Come si cureranno loro' ha spiegato."Perché mi emoziono Possono avercela con me, nessun problema, non con mia moglie, mia figlia", ha concluso in.

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, si commuove parlando delle sue paure sul vaccino anti-Covid e di come abbia sofferto per i dubbi sulla validità del pass vaccinale della moglie Michelle.