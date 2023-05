Bologna | via alla Fiera del Fumetto | il paradiso dei nerd apre le porte nel centro città

(Di giovedì 4 maggio 2023) Torna ala miticadel, seconda edizione organizzata da Kolosseo Aps in collaborazione con Associazione Figurine Forever: la manifestazione nasceva nel 1990, quando gli appassionati arrivavano nel capoluogo emiliano alle ricerca dei numeri più rari di Tex, Alan Ford e Dylan Dog, dei Super Eroi dell’Editoriale Corno, di Capitan Miki e Flash Gordon, delle riviste come Linus, Cannibale e l’ Eternauta , dei volumi di Magnus, Bonvi e Pratt . Ed i primi vagiti del f enomeno Manga che travolgerà il mondo del. LadelKolosseo , rinnovata ma ancora con quel gusto piacevole di vintage e classico, è ancora qui, per la seconda volta nella nuova, splendida realtà di Piazza Lucio D, all’interno della rassegna Dimondi ...

Nel 2023 ha giocato dal 1' solo ae con il Torino in Coppa Italia, altre due partite senza ... serviranno i titolari per cercare di arginare Sarri, altrimenti il treno rischia di scappare...- Il racconto virtuale,FaceTime, tra due sorelle ucraine, lontane, separate dalla guerra, a due giorni dall'invasione russa. La Polonia rurale e arretrata dove dirsi omosessuali, ancora ...Solo aduecento millimetri d'acqua, non accadeva da più di cento anni, dice il Comune. Un fenomeno devastante in un territorio alle prese da settimane con l'emergenza siccità. LaEmilia ...

La seconda edizione della Fiera del Fumetto torna, direttamente dagli anni '90: un evento trasversale, adatto da 0 a 99 anni ...Un foglio A4 lasciato su un tavolo. «Dopo 20 lunghi anni di dolore cronico, per insonnia, estrema solitudine, intolleranza ai rumori, mi sono procurata le cose necessarie ...