Bologna | 5 tappe da non perdere

... dall'8 al 24 maggio la manifestazione si svolgerà su tutto il territorio nazionale, con alcuneprincipali a Napoli,, Torino, Milano e Roma, per sensibilizzare il Paese sui temi della ...... direttrice dell'orto botanico di Girifalco e ricercatrice dell'Università di, e l'esperto ... Sia per capire meglio come si sono svolte le variedi questi ultimi cinque anni (dal 2018 al ......senza vittorie di cui 3 sconfitte consecutive in Serie A prima del recente pareggio con il, ... La differenza del percorso fatto nella gara ae in quelle secche è evidente ma la fine della ...

'Earth tour', il chitarrista Joe Satriani fa tappa a Bologna Agenzia ANSA

Il Festival dello Sviluppo sostenibile torna in presenza dall'8 al 24 maggio con un programma itinerante e cinque tappe principali a Napoli, Bologna, Milano, Torino e Roma. Sono oltre 800 finora gli e ...L'iniziativa, arrivata alla sua nona tappa, approda l'8 maggio a Trento. Durante l'incontro si parlerà di cultura e sostenibilità, elementi chiave dello sviluppo e della promozione del patrimonio cult ...