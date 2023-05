Bollette | Conte a Meloni | ' tasse su extraprofitti anche per chi produce armi e munizioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Mutui e affitti alle stelle. Famiglie sempre più in difficoltà. Le decisioni della Bce, che continua ad aumentare i tassi d'interesse, producono aumentidel 50% delle rate dei mutui a carico di famiglie e imprese. Abbiamo invitato il Governoa farsi coraggio e ricavare le risorse daglibancari per alimentare un Fondo di sostegno a chi non ce la fa a pagare rate diventate sempre più pesanti. Gli istituti di credito, grazie all'aumento dei tassi della Bce, stanno conseguendo infatti utili molto cospicui, con incrementioltre il 60%. È da tempo che in Parlamento abbiamo formalizzato proposte per sostenere le famigliecon risorse daglidei settori assicurativo e farmaceutico. Possiamo aggiungere adesso ...