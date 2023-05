Bmw XM | la prova de Il Fatto it – Ecco com’è e come va la SAV ibrida plug-in più potente di Bmw – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) M. The most powerful letter in the world. Questo per anni è stato il claim della pubblicità, nonché il titolo del libro uscito l’anno scorso, che racconta i primi 50 di storia proprio di BMW M. Ovvero divisione performance della Casa dell’Elica, quella che ha realizzato da foglio bianco la nuova BMW XM. Era dal 1978 che non succedeva, quando gli ingegneri progettarono la mitica M1, la sportiva coupé del campionato monomarca le cui gare si svolgevano sulle stesse piste europee del mondiale di Formula 1. Da allora il reparto Motorsport di BMW aveva “solo” rielaborato modelli già presenti in gamma,le varie M3, M4 e M5. Dopo più di quarant’anni arriva dunque il secondo modello originale, sotto forma di SAV, Sports Activity Vehicle. Del resto il momento è quello giusto a giudicare dall’andamento commerciale delle M. L’anno scorso sono state 177.257 le unità ...