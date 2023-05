BMW i5 - La Serie 5 elettrica è pronta per il debutto - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo la nostra recente anteprima sulla nuova BMW5, torniamo a parlare della sua variante, la i5: la Casa bavarese ha infatti diffuso un paio di immagini che ne annunciano la presentazione ufficiale, prevista per il prossimo 24 maggio. A inaugurare l'ottava, dunque, sarà proprio la variante a batteria che, come già accaduto per la7 (con la i7, ndr), avrà caratteristiche (anche estetiche) specifiche tali da poterla considerare quasi un modello a sé stante. Un assaggio degli interni. Alcune di queste si notano già dalla mini anticipazione offerta dalla BMW attraverso i propri canali social. La prima clip mostra in penombra il roccioso frontale della i5, che sarà caratterizzato da fari potenti e da un doppio rene di dimensioni importanti, ma non eccessivamente sviluppato in verticale, come su ...