Blitz nella notte | la Juventus chiude il primo colpo di calciomercato

(Di giovedì 4 maggio 2023)in casadiper la prossima stagione già definito. La squadra di Massimiliano Allegri ha ritrovato fiducia dopo il successo casalingo contro il Lecce, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. I bianconeri passano in vantaggio con un gol realizzato da Paredes su punizione, poi il pareggio di Ceesay su calcio di rigore e al 40? la prodezza di Vlahovic. Laè ancora in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Europa. I bianconeri occupano il terzo posto in classifica e il distacco dal quinto è di 5 punti, l’obiettivo minino ère la stagione al quarto posto e vincere l’Europa League. E’ già altissima l’attesa per il doppio incontro di semifinale contro il ...

L'operazione Eureka 'è il più grandecontro la 'Ndrangheta fino ad oggi', ha dichiarato ...di membri della 'Ndrangheta in Italia e all'estero rappresentano un altro importante risultato...... il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,853 euro/litro (1,857precedente rilevazione), con i diversi marchi compresi tra 1,834 e 1,860 euro/litro (no logo 1,855). Il ...Se una di loro dovesse alzare la Coppa e arrivare fuori dalle prime quattro in campionato, allora le squadre italianeprossima Champions diventerebbero 5. L'altra strada per raggiungere la ...

‘Ndrangheta, 108 arresti nel corso di un blitz contro cosche Locride Sky Tg24

Blitz nella notte in casa Juventus e primo colpo di calciomercato per la prossima stagione già definito. La squadra di Massimiliano Allegri ha ritrovato fiducia dopo il successo casalingo contro il ...Tre persone, ritenute legate al clan napoletano Mazzarella sono state arrestate nel corso di un blitz anti-droga dei carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco tra Napoli e provincia. I mi ...