Blanco apre a Brescia la sua pasticceria «L’isola delle rose» | l’inaugurazione sabato 6 maggio

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il legame trae leè ormai cosa risaputa.è il titolo di un suo brano, lo stesso che ha cantato all’ultimo Festival di Sanremo distruggendo poi la scenografia floreale che era stata organizzata per l’occasione. Il gesto gli era costato l’apertura di un’indagine, per la quale ora la Procura chiede l’archiviazione, ma non ha certo raffreddato la passione del 20enne per leinfatti a, in viale Italia 9, la suaIsola, un evento al quale parteciperà il cantante stesso e per il quale ci si aspetta l’arrivo di tantissimi fan. Sui social del locale sono state fornite tutte le informazioni ...