Black Country | New Road in concerto domenica 16 luglio a Villa Manin

(Di giovedì 4 maggio 2023) AEstate 2023, all’interno del cartellone dei “Concerti nel Parco”, arriva uno dei nomi più osannati della musica alternativa contemporanea, i “, New”, in16alle ore 18:30. I biglietti, al prezzo simbolico di 5 euro + d.p. saranno in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 5 maggio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Dopo gli annunci di Daniel Norgren (colonna sonora “Le otto montagne) e Jeremiah Fraites (co-fondatore The Lumineers) si tratta del terzo nome internazionale del cartellone di concerti pensato dall’ERPAC FVG in collaborazione con Vigna PR per animare e far riscoprire la parte più naturalistica della storica residenza doganale, offrendo un’opportunità di ...

A Villa Manin Estate 2023, all'interno del cartellone dei "Concerti nel Parco", arriva uno dei nomi più osannati della musica alternativa contemporanea, i "Black Country, New Road", in concerto domeni