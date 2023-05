Biglietti Monza-Napoli | da domani in vendita | prezzi e modalità

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023)– In questi minuti, ilha comunicato lediper i tagliandi della sfida tra i brianzoli e il, in programma per domenica 15 maggio alle ore 15:00. Di seguito, tutte le informazioni utili a tutti colore che vorranno seguire ilin trasferta per questa occasione, magari per replicare la festa che dovrebbe andare in scena a Udine.: il comunicato L’ ACinforma che dalle ore 10:00 di venerdì 05/05/2023 saranno disponibili iper il Settore Ospiti per la gara, in programma domenica 15/05/2023 alle ore 15:00, al prezzo intero di € ...