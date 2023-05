Biglietti Milan-Inter | follia per il derby | prezzi fino a 3000 euro

Cifre astronomiche dai bagarini online che vogliono speculare sul doppio confronto- Inter di Champions League: da 800 a oltre tremila euro, ecco quanto possono costare alcuni...assicurare un biglietto per la semifinale di ritorno tra Inter e, in Champions League. Ufficialmente, è quella in cui "in casa" giocano i nerazzurri che quindi gestiscono tutti i...Quanto incassa ildalla vendita deie dalla Champions E dai diritti tvAlla luce della situazione nel complesso favorevole, non potranno che essere confortanti anche i dati legati ...

Champions, Milan-Inter già da record: domani i biglietti per il ritorno - Sportmediaset Sport Mediaset

"Il prezzo folle è servito", se vogliamo parafrasare il titolo del celebre quiz televisivo condotto dall'indimenticabile Corrado: i biglietti per il doppio derby di Champions League Milan-Inter ...per potersi assicurare un biglietto per la semifinale di ritorno tra Inter e Milan, in Champions League. Ufficialmente, è quella in cui "in casa" giocano i nerazzurri che quindi gestiscono tutti i ...