Bergomi | «Inter | partita chiusa sul gol di Calhanoglu! Rotazioni…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Beppe, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Verona-con la goleada del club nerazzurro per 0-6 CAMBI – Queste le parole di: «Inzaghi? Oggi nei cinque cambi non ha tolto le punte, le ha tenute in campo per tutta la gara. L’doveva continuare in queste rotazioni profonde, lo ha fatto anche oggi. Continua a dar fiducia e tenere tutto il gruppo con motivazioni importanti. All’inizio ha fatto fatica, l’ha sbloccato con un autorete. Sul gol di Calhanoglu lasi è».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link ...