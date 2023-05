Bergamo | una seconda possibilità per la neonata lasciata nella Culla per la vita

(Di giovedì 4 maggio 2023) Soltanto pochi giorni fa la città di Milano, e tutta Italia, si risvegliava con una notizia che nessuno vorrebbe mai sentire. Il corpicino senzadi unaera stato trovato all’interno di un cassonetto della Caritas destinato alla raccolta di vestiti usati in zona Città Studi. Dopo l’autopsia effettuata sul corpo della bambina è stato ipotizzato che il decesso fosse avvenuto proprio durante il parto. Di questo non abbiamo la certezza, quello che sappiamo però è che non è da escludersi neanche l’ipotesi dell’abbandono. E questo, inebilmente, ci fa riflettere su un grande problema che affligge il nostro Paese. In Italia gli abbandoni dei neonati sono tantissimi, si tratta di una vera e propria emergenza che, troppo spesso, viene taciuta. E questo succede anche e soprattutto perché le mamme si sentono sole e giudicate, non ...

Bergamo, neonata lasciata nella Culla per la vita con un biglietto: “Vi affido un pezzo della mia vita”. IL GIORNO

La madre ha lasciato una lettera in cui spiegava che è stata sola per tutta la gravidanza, così come durante il parto. La piccola ora è ricoverata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in attesa ...(FERPRESS) – Bergamo, 4 MAG – Il Consiglio di Amministrazione di ATB Mobilità ha approvato l’aggiudicazione dell’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione ...