Benevento in fiore | cresce l’attesa per l’edizione ormai alle porte

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoManca sempre meno alla sesta edizione di ‘in’, con la mostra mercato dedicata al giardinaggio e annesso arredo giardino, alla botanica, all’artigianato e al benessere naturale che si terrà come noto dal 19 al 21 maggio nello splendido scenario della Villa Comunale. Tantissime le varietà di piante, da quelle rampicanti a quelle profumate, da quelle grasse a quelle per i terrazzi, che saranno esposte all’interno del già polmone verde cittadino e una particolare attenzione sarà rivolta anche quest’annotendenze che si susseguono in materia di green style. Ampia, inoltre, sarà la scelta di erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze e dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta tutte ...