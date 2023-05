Bellini | la pittura tra Dio e la natura

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 maggio 2023) A Parigi, un’esposizione ripercorre l’opera dell’artista veneziano vissuto tra Quattrocento e Cinquecento. Ed esalta una sua fondamentale, affascinante caratteristica: la ricerca della sacralità dell’umano. Destano invidia e ammirazione la misura e l’equilibrio con cui il più fascinoso museo di Parigi, il Jacquemart-André, ha realizzato una mostra difficile come quella di Giovanni, il più semplice e il più difficile dei pittori veneziani. Dalla prima sua mostra a Venezia,lmente, in palazzo Ducale, nel 1949, curata da Rodolfo Pallucchini, poche sono state, se pensiamo ad artisti tante volte esibiti come Tiziano e Lorenzo Lotto, le occasioni per riflettere su di lui, «uno dei grandi poeti d’Italia», «uomo di meditazioni instancabili», come ce lo propone Roberto Longhi. Ora a Parigi, il pittore che non ha temuto le grandi, monumentali ...