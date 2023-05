Belgrado | 13enne spara a scuola | uccide 9 persone 8 coetanei Ma non è punibile

è stato arrestato poco dopo dalla polizia nel cortile della scuola Vladislav Ribnikar, nel quartiere residenziale di Vracar, nel pieno centro di. Era stato lui stesso, dopo la strage, a ...Come detto, anche la madre delè stata arrestata. Dalle prime indagini il ragazzo aveva in ... approfondimento, studente di 14 anni spara a scuola: morti e feriti FOTOGALLERY ©Ansa ...Abbonati per leggere anche Leggi anchespara in una scuola elementare: uccisi otto bambini. Il killer non è punibile, arrestato il padre Il presidente lituano: "Serve una road map ...

Belgrado, 13enne spara in una scuola primaria: 9 vittime e 7 feriti. «Aveva la lista dei bambini da colpire» Corriere della Sera

La Serbia è sotto shock per la strage avvenuta in una scuola primaria di Belgrado, dove un giovane studente non ancora quattordicenne ha aperto il fuoco con la pistola del padre uccidendo otto suoi co ...Secondo la legge serba il ragazzo non è punibile perché ha meno di 14 anni. Nove vittime tra cui uno dei guardiani. Altri sei ragazzi e una insegnante rimasti feriti (ANSA) ...