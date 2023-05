Belen | Stefano De Martino si confida | ”Luna un padre ce l’ha | non ho mai pensato di sostituirlo”

(Di giovedì 4 maggio 2023)Deracconta a Oggi della famiglia allargata che ora segna il suo quotidiano. “unce, non ho maidi, lei mi chiama Tèté”, dice. Svela il suo rapporto con la figlia che l’argentina ha avuto da Antonino Spinalbese il 12 luglio 2021. Quandoha avuto la bambina non ha sofferto. “Ma no, in quel periodo tra noi sembrava tutto chiuso. Ho solo: ‘E’ un momento così speciale della sua vita e io non ci sono’”,. Poi aggiunge: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tété, ancora non riesce a direunce, non ho mai ...

Impossibile crederlo se hai accanto una donna comeRodriguez , maDe Martino sogna camere da letto separate. A confessarlo - nell'intervista di copertina del settimanale Oggi in edicola - è proprio il marito della showgirl: 'Io la sera a ...Quello traRodriguez eDe Martino è un amore molto movimentato, ma di sicuro è un legame fortissimo. I due si sono lasciati più volte, ma sono sempre tornati insieme, segno che non sanno stare ...Trentatré anni e una vita intera già da raccontare.De Martino è ormai un volto amatissimo di Rai2 e il suo Bar Stella è diventato rifugio per ...sentimentali che oggi l'hanno riportato da,...

De Martino: Con Belén sogno camere separate, mai pensato di prendere il posto di Spinalbese con Luna Fanpage.it

Quando Belen ha avuto la bambina non ha sofferto. “Ma no, in quel periodo tra noi sembrava tutto chiuso. Ho solo pensato: ‘E’ un momento così speciale della sua vita e io non ci sono’”, confida ...Su di lei dice: "A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: ‘Sei un pirla". Ed è proprio in una recente intervista a Le Iene che Belen ...