Belen Rodriguez | sua figlia Luna Mari fa impazzire il web | c' è anche lo zampino di Michelle Hunziker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 4 maggio 2023) I figli digiocano insieme: la conduttrice nota che la piccolaMarì è catturata da, la scena è esilarante Dal suo primo matrimonio con il conduttore del palinsesto nazionale Rai ed ex ballerino, Stefano De Martino,ho messo al mondo il suo primogenito Santiago. Un bambino oltre che bellissimo, essendo perfetto mix di mamma e papà, esuper intelligente in quanto parla perfettamente non solo l’italiano, mala lingua madre della, lo spagnolo. Durante un periodo in cui due si erano nuovamente separati, la conduttrice di Mediaset hai intrapreso una relazione con Antonino Spinalbese. Da questa unione è nata la bambina chetanto desiderava: i capelli ...