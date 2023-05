BEAUTIFUL | TRAME 7-13 MAGGIO 2023 | RIDGE LASCIA BROOKE PER L’ENNESIMA VOLTA

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 4 maggio 2023), anticipazioni edal 7 al 13, della soap americana in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40. PUNTATA DEL 7Taylor frena l’entusiasmo di Steffy e di Thomas nel vedere la famiglia di nuovo riunita. È tempo di riflettere, non di festeggiare. Carter prova a respingere Paris, ma la passione prende il sopravvento. La diabolica Sheila dà speranze a Deacon che potrà finalmente riavvicinarsi asi dispera temendo chel’abbiata per sempre. Hope cerca di consolarla e poi decide di andare dall’unica persona che potrebbe aiutare la madre: Deacon. Vuole convincerlo a persuadereche non c’è stato nulla di importante tra ...