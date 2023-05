Beautiful tocca quota 9 000 puntate | per l' evento sbarca a Roma

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ridge, Brooke, Steffy, Carter, Hope, Liam e Thomas gireranno seiambientate atra il 15 e il 17 maggio 2023, ma il pubblico dovrà attendere la prossima primavera per vederle in tv

, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 13.40, vincitore di numerosi premi internazionali, vanta anche il record di soap opera più popolare del mondo in onda (secondo Il Guinness ...... in programma dalle 14 circa, subito dopo(quest'ultimo, invece, è confermato per tutta ... Lo stesso destinoanche, per esempio a Uomini e Donne che, dopo aver saltato l'appuntamento di ...(Dal film Amind). E quell'amore che arriccia il tuo nasoil mio stupido cuore. (Fred Astaire). Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel ...

Beautiful tocca le 9mila puntate e sceglie Roma per le riprese Agenzia ANSA

Dopo il lago di Como, Venezia, Portofino e la Puglia i produttori della celebre soap opera Beautiful scelgono ancora una volta l'Italia come cornice per girare nuove ed emozionanti storie. Sarà Roma a ...In onore delle 9000 puntate di Beautiful, la soap più amata al mondo torna in Italia per girare alcune puntate nella città eterna dal 15 al 17 maggio. #soap #canale5 #serietv ...