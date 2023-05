Beautiful | il cast a Roma per girare sei puntate nella Città Eterna

(Di giovedì 4 maggio 2023)con sei nuovegirate. 35 anni di intrighi, segreti, passioni, bugie e intricate storie d’amore e potere, ma ancora in grado di attirare l’attenzione di milioni di telespettatori, ogni giorno all’ora del caffè su Canale 5. Stiamo parlando di, la soap opera dei record che da oltre tre decenni racconta le complesse vicende della famiglia Forrester. in occasione del traguardo delle 9000– la prima puntata risale al 23 marzo 1987 sulla CBS – la produzione disceglie di nuovo l’Italia per ambientare le sue storie appassionanti e i protagonisti delsbarcano a. Eh sì, nei prossimi giorni, passeggiando per le strade ...

Era il 1997 quando ildi "" mise per la prima volta piede nel nostro Paese e allora fu il mitico Lago di Como, poi divenuto set di tantissime altre produzioni cinematografiche . Due ...... che verranno registrate per le vie della città eterna tra il 15 maggio e il 17 maggio, a undici anni di distanza dall'ultima volta diin Italia. Un regalo straordinario che autori e...... risurrezioni e una serie infinita di matrimoni,(in originale The bold & the) ... Ila Roma per girare sei puntate Dopo l'Australia, Abu Dhabi e Dubai, Danimarca, Francia, ...

