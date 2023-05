Bce | nuovo aumento | i tassi salgono al 3 | 75% Lagarde | «Il caro mutui non è colpa nostra»  Variabile | ecco di quanto aumentano le rate

(Di giovedì 4 maggio 2023) Si tratta del settimo rialzo in appena 10 mesi, dopo il primodi luglio del 2022, dopo anni dinegativi.

Anche laha alzato come atteso il costo del denaro di 25 punti base, precisando pero' che la ... Pesano anche i timori per la tenuta del sistema bancario (con ilcaso PacWest) e dell'economia ...... Responsabile Macro Analisi e Comunicazione di Corporate Family Office (società che offre servizi di investimento), commenta così il rialzo dei tassi di 25 punti base da parte dellaavvenuto oggi....è dimostrato resiliente"o ha detto la presidente dellasottolineando che permangono " significativi rischi al rialzo sulle prospettive di inflazione" e che la guerra in Ucraina "potrebbe di...

Bce, giovedì previsto un nuovo rialzo: i tassi in area euro verso il 3,75% Corriere della Sera

ROMA - "Altro che taglio del cuneo fiscale, ingigantito mediaticamente dal governo Meloni, con solita manipolazione dei numeri ed appropriazione di misure ...ROMA - "Altro che taglio del cuneo fiscale, ingigantito mediaticamente dal governo Meloni, con solita manipolazione dei numeri ed appropriazione di misure ...