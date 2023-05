Bce | Lagarde | ' su rialzi non ci fermiamo | abbiamo altra strada da fare' **

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. -(Adnkronos) - Nella riunione del Consiglio direttivo della Bce "come sempre c'è stata una varietà di opinioni, ma eravamo tutti d'accordo sul fatto che serviva un nuovo rialzo dei tassi e che nonda" per "domare l'inflazione". Lo sottolinea la presidente della Bce Christinenella conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio. Ma lariconosce come - pur essendo "tutti d'accordo sul fatto che l'inflazione è troppo alta da troppo tempo" - il "sostegno è stato quasi unanime", parole che lasciano immaginare un dissenso delle colombe alla linea dura che la Bce continua a predicare.

leggi anche: diretta streaming della conferenza stampa - 4 maggio 2023 Riunioneoggi: tassi al 3,75%, aggiornamenti in DIRETTA Tutti gli aggiornamenti live sulla decisione di ...Nella dichiarazione finale tuttavia si inficia come le informazioni in arrivo sostengono la valutazione sulle prospettive di medio termine per l'inflazione elaborata dallanella riunione di marzo ...Anche se l'inflazione nell'Eurozona è in calo negli ultimi mesi,sottolinea che le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono forti. Per il futuro, lanon fornisce alcuna indicazione ...

**Bce: Lagarde, 'su rialzi non ci fermiamo, abbiamo altra strada da ... Il Tirreno

mentre il ritardo e l'intensita' della trasmissione all'economia reale rimangono incerti". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...