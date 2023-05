Quest'anno complessivamente lae l'delle banche centrali dovrebbero ridurre i loro portafogli di titoli accumulati con il programma App di 208,7 miliardi di euro. E' la stima che si può ricavare dopo l'annuncio del ...I tassi di interesse di riferimento dellarestano lo strumento principale utilizzato dal ...continuerà a ridurre il portafoglio del Programma di acquisto di attività (PAA) dell'a un ...Infine, per quanto riguarda il QT, laha sottolineato che "il portafoglio APP sta diminuendo a un ritmo misurato e prevedibile, in quanto l'non reinvestisce tutti i pagamenti ...

Bce-Eurosistema ridurranno stock titoli App per 209 mld nel 2023 Agenzia askanews

La Bce ha annunciato un quantitative tightening totale, interrompendo a partire da luglio il programma App di acquisto dei titoli - Lagarde: "Non dipendiamo dalla Fed, decidiamo per raggiungere il no ...FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di ...