Bce aumenta i tassi dello 0 | 25% ore al 3 | 75% | Lagarde | «Garantiremo liquidità se necessario»

La sessione odierna dei listini europei è comunque incentrata sulle scelte dellae sulle parole ...di poco lo spread , che si porta a +188 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, ...La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base al 3,25% e da Francoforte hanno dichiarato che avrebbe smesso di reinvestire denaro dal debito in scadenza nel suo programma ...Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al fine di contrastare l'inflazione nell'Eurozona. Pertanto, il tasso sui depositial 3,25 per cento, mentre quelli di rifinanziamento principale e marginale salgono rispettivamente al 3,75 e al 4 per cento.

Bce, ecco l'aumento dei tassi: +25 punti. Così Francoforte rallenta il ritmo della stretta

Fissato al 3.75% il tasso sui rifinanziamenti principali; al 3.25% quello sui depositi e infine al 4.00% quello sui prestiti marginali ...Allo stesso tempo, i passati aumenti dei tassi vengono trasmessi con forza alle condizioni finanziarie e monetarie dell'area dell'euro, mentre i ritardi e la forza della trasmissione all'economia ...