Bce alza tassi di 25 punti base e prepara nuovi rialzi

Mes, Lagarde (): "Ratifica dall'Italia sarebbe positiva per l'Ue Mutui, in due anni variabili a +4.236 euro. Le ...Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al fine di contrastare l'inflazione nell'Eurozona. Pertanto, il tasso sui depositi aumenta ...Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea () ha deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse chiave. Si tratta di un rallentamento del percorso di inasprimento , considerando che le tre mosse precedenti erano state da 50 ...

La Bce alza i tassi di un quarto di punto, al 3,75% Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - Frenata dell'euro nei confronti delle principali valute dopo gli annunci della Bce che ha alzato il tasso di interesse di 25 punti base. Un intervento ...Riunione Bce oggi: tassi in aumento di 25 punti base. Dopo la decisione Fed di alzare di un quarto di punto base il costo del denaro Usa, senza sorprese per i mercati e lasciando intendere che ...