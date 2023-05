Bce alza i tassi | Lagarde ci manda in crisi | la stretta frena la crescita

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mentre il governo Meloni punta tutte le sue carte, e anche i denari che ha a disposizione, sui ceti meno abbienti, ovvero su quel che resta della classe media, dall'Europa arrivano solo frustate. E non solo per le rate del Pnrr, il Piano di ripresa e resilienza europea, centellinate ed erogate con il contagocce, ma anche per le decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea che, con i continui rialzi deidi interesse, può vanificare ogni sforzo dell'esecutivo per attenuare gli effetti dellasulle famiglie italiane. Oggi la Eurotower porterà, con ragionevole certezza, il costo del denaro al 3,75%. Un aumento di 25 punti base che segue una lunga scia di aumenti iniziati lo scorso anno quando il denaro era praticamente a zero. Una mossa per battere l'inflazione, scoraggiando consumi e investimenti, da parte di imprese e famiglie. ...

La guerra delle banche centrali contro l'inflazione va avanti senza ripensamenti. La Fed prosegue con i rialzi da un quarto di punto, e domani lapotrebbe seguirla sulla stessa strada se la mediazione tra falchi e colombe andrà a buon fine, scartando l'ipotesi di un rialzo maggiore. Gli ultimi dati sull'inflazione nominale che ha rialzato ...L'obiettivo della banca centrale americana, come quello dellache in questi mesi ha seguito la medesima politica monetaria, è quello di arginare l'inflazione. La novità è che, il board non ...Unicreditle stime per il 2023 UniCredit ha dichiarato di aver aumentato la propria guidance ... Margini in aumento grazie allaUniCredit stima un guadagno di oltre 12,6 miliardi di euro nel ...

La Fed alza i tassi dello 0,25%, domani tocca alla Bce - Ultima Ora Agenzia ANSA

Mentre il governo Meloni punta tutte le sue carte, e anche i denari che ha a disposizione, sui ceti meno abbienti, ovvero su quel che resta della ...La FED alza i tassi in USA contro l'inflazione, in Europa occhi puntati sulla BCE e sul temuto rialzo odierno di 25 punti base per il costo del denaro.