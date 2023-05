Bayer Leverkusen-Roma | accusato un ministro tedesco | ecco la bufera

Secondo quanto riportato dalla Bild, sotto accusa ci sarebbe il ministro degli Interni Herbert Reul (tifoso deled abbonato al club), che avrebbe spinto per ottenere l'anticipo . "...E' bufera intorno al. Il club tedesco, in vista della semifinale di andata di Europa League contro la Roma, in programma giovedì 11 maggio allo stadio Olimpico, ha chiesto ed ottenuto l'anticipo della ...E poi c'è da considerare che Venezia era l'occasione di tornare in un campionato importante, anche se non in Serie A: Pohjanpalo era stato acquistato nel 2013 dal, che però raramente ...

Europa League, accordo Sky-Rai: Bayer Leverkusen-Roma sarà tramessa in chiaro ForzaRoma.info

