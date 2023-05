Basket | Nba Semifinali play - off | Boston pareggia serie con Philadelphia

(Di giovedì 4 maggio 2023) I Celtics travolgono i Sixiers per 121 - 87 in gara - 2 con 25 punti di Brown NEW YORK (STATI UNITI) -ladi semifinale della Eastern Conference di Nba con. Sul ...

I Celtics travolgono i Sixiers per 121 - 87 in gara - 2 con 25 punti di Brown NEW YORK (STATI UNITI) - Boston pareggia la serie di semifinale della Eastern Conference di Nba con Philadelphia. Sul parquet casalingo del TD Garden, di fronte a oltre 19mila spettatori, i Celtics hanno travolto i Sixiers per 121 - 87 in gara - 2 di una serie che è ora sull'1 - 1.

Nonostante il rientro dell'mvp della regular season, Joel Embiid, i Sixers non riescono a opporre resistenza: il centro classe 1994 segna 15 punti in 27 minuti di impiego ma non può nulla contro la ...