Commenta per primo Nuoveinglesi per Dumfries . Secondo la Gazzetta dello Sport , l'esterno olandese dell'Inter piace ...stare sempre attenti al possibile scambio con Kessié del... è già da tempo che si parla di un possibile addio di Messi al PSG, sono forti ledi mercato ... Sembra proprio che tra Messi e ilci possa essere il grande ritorno di fiamma di un ......si intensifica e il richiamo della 'Foresta Vergine' diventa a volte come il canto delledi ... urla di gioia per i gol di Cavani, Lavezzi e Hamsik nel Bar Sport dicon i miei amici ...

Barcellona, sirene inglesi per Christensen | Mercato Calciomercato.com

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Del mio futuro e dell'ipotesi Brasile non parlo: dico solo che e' una fesseria che esiste una data limite per rispondere alla Selecao, perche' io non ..."Del mio futuro e dell'ipotesi Brasile non parlo: dico solo che e' una fesseria che esiste una data limite per rispondere alla Selecao, perche' io non ho parlato con nessuno". (ANSA) ...