Barbara Capovani | fiaccolate in tutta Italia per ricordare la psichiatra uccisa

Un lungo corteo silenzioso ha percorso ieri sera, 3 maggio, le vie della città della Torre in ricordo di, la psichiatra uccisa all'uscita dal lavoro all'ospedale Santa Chiara da un ex paziente psichiatrico. Una fiaccolata a cui hanno partecipato amici e colleghi, ma anche tanti ...Una delegazione dell'Ordine dei medici di Parma (Omceo) ha partecipato a Pisa alla fiaccolata in memoria della psichiatra uccisae per dire no alla violenza contro gli operatori sanitari. "La presenza alla manifestazione dei camici bianchi per rendere omaggio alla collega tragicamente scomparsa ci mette nella ...... dove il 21 Aprile scorso si è consumata la violenta aggressione costata la vita alla psichiatra. Ieri sera migliaia di persone (10mila secondo le stime della questura) si sono ...

In 10mila alla fiaccolata per Barbara PisaToday

Una delegazione di medici di Parma fiaccolata. Muzzetto (Omceo) alle autorità politiche e sanitarie: "Non basta la vicinanza e la condanna ma ...Diecimila a Pisa, la città di Barbara Capovani. Altre migliaia a Bari, Milano, Roma, Napoli, Genova, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Perugia e in tantissime altre province: impossibile elencarle tutte.