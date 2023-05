Bar le propone mille euro al mese per un full time mascherato | è sfruttamento | non vi faccio da serva

Una giovane lavoratrice, Sara, una ragazza di quasi 30 anni di Cerenova , una frazione di Cerveteri, ha recentemente denunciato sui social media una proposta di lavoro indecorosa offerta da unnel Lazio . La proposta prevedeva un contratto a tempo determinato , part - time di sole 4 ore settimanali, con uno degli inquadramenti più bassi. Tuttavia, nella realtà, si trattava di un ......5 euro all'ora' Leggi Anche Lavoro sottopagato, la denuncia di Francesca: 'Non sono i giovani a non volersi impegnare' Il post sui social 'Questo è il contratto che mi è stato proposto da un noto...Il percorsooltre 100 opere, murales e oggetti dell'artista britannico, che ripercorrono ...in costante crescita che si ripete ogni prima domenica del mese nel parcheggio antistante al...

Arriva da Cerenova (Roma) l'ennesima storia di denuncia di sfruttamento lavorativo. Protagonista Sara, una quasi 30enne in cerca di occupazione, che ha pubblicato sui social un post riportando l'offer ...«Ora veramente vogliamo continuare a dire che il problema sono i giovani, il reddito, il non voler fare la gavetta, la mancanza di voglia Davvero Questo è sfruttamento. Iniziate ...