Stesso discorso per, che nei primi minuti ha anche provato a proporsi recuperando un bel pallone in difesa e servendo Origi sulla sinistra, salvo poi inabissarsi. In stagione è stato ...Il pareggio casalingo contro la Cremonese è talmente demoralizzante che non mi è facile proporre una analisi senza eccedere in critiche fin troppo facili. Allora partirei da quei due concetti fin ...Gli allenatori e le rose a disposizione. Vogliamo dare alibi Ne avremmo in quantità enormi, perché una Società che si ritrova in rosa: Origi, Rebic, Adli, Vranckx, De Ketelare, Ballò, Dest, Florenzi e Ibrahimovic ad occupare slot utili per qualcuno di più consistente che garantisca: presenze, utilizzo, livello adeguato, è indegna di essere considerata una società/dirigenza ...

Ballo-Touré, Vranckx, Origi: Milan, se il turnover non paga La Gazzetta dello Sport