Baglioni | ' Bisogna mettersi l' elmetto anche per fare una cena'

Claudiocoglie l'occasione della presentazione del film evento Tutti su! Buon compleanno Claudio, registrato la scorsa estate alle Terme di Caracalla e in sala il 15, 16 e 17 maggio, per ...... da una bellissima suite del Grand Hotel Majestic 'già' , nella quale a un certo punto ha ...dilatare lo spazio della ricerca...penso a Carlo delle Piane ('Una gita scolastica', 1983) ...... e tanti altri, era tra gli invitati della chiacchieratissima cena a casa di Claudioai ... ma per migliorarecambiare" Chissà. Insomma, la Sinistra riparta da... Vogue! E chissà anche ...

Una volta gli istrioni canori si facevano ospitare dai politici adesso sono i politici (Schlein) che vanno a casa dei cantanti - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Coglie l'occasione della presentazione del film Tutti su!, tratto dallo spettacolo alle Terme di Caracalla, per rispondere alle critiche sulla cena sul suo terrazzo alla quale ha partecipato, tra gli ...Archiviato con fatica il 25 aprile, tocca al 1 maggio: è la settimana rossa che vede il clou nel Sanremone sindacale, e sindacalizzato, ...