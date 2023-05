Back to school anticipazioni puntata 4 maggio 2023

(Di giovedì 4 maggio 2023)totorna stasera in tv giovedì 4in onda in prima serata su Italia 1. La seconda edizione dello show sarà condotto da Federica Panicucci e vedrà 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Ecco di seguito tutte lee cosa succederà nel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Giovedì 4in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “to”, il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Conduce Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, i ...

- UNITA' ANTICRIMINE - LA CITTA' DELLA MEZZA LUNA - II PARTE 21:20 -TO00:31 - TU, IO E DUPREE - 1 PARTE Canale 20 Mediaset 18:27 - THE FLASH III - LA LINEA DEL TRAGUARDO 19:22 - CHICAGO ...'La comunicazione sarà adattata alla stagionalità per cui cominciamo con gli sport acquatici in estate ed escursionismo nelto. Sarà realizzata in maniera coordinata da Decathlon Francia, ...To, ore 21:20 su Italia 1 Programma televisivo in cui alcuni vip tornano tra i banchi di scuola per testare la loro preparazione. Piazzapulita, ore 21:15 su La 7 Nuovo appuntamento con il ...

Back to School, le anticipazioni e i Vip della puntata di questa sera Today.it

Anticipazioni quinta puntata Back to School presentato da Federica Panicucci, trasmessa stasera, giovedì 4 maggio. Scopri i VIP.Back To School 2023: nella puntata di oggi, giovedì 4 maggio, tra i ripetenti Katia Ricciarelli e Ivan Cattaneo, anche stasera torna Carmen Di Pietro.