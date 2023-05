Back to School | anticipazioni 4 maggio 2023 | concorrenti di stasera | rimandati e promossi

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori e questa sera su Italia 1, come ogni giovedì che si rispetti, andrà in onda una nuova puntata dito, il programma in cui ben 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno costretti a sedersi tra i banchi di scuola. E a rifare l’esame di quinta elementare. Alla conduzione Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Fubelli, il comico meglio conosciuto come Scintilla, nel ruolo dell’indisciplinato capoclasse. Ma ecco tutte ledi, giovedì 4. Chi sono ididitosu Italia 1 Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco ...

To, ore 21:20 su Italia 1 Programma televisivo in cui alcuni vip tornano tra i banchi di scuola per testare la loro preparazione. Piazzapulita, ore 21:15 su La 7 Nuovo appuntamento con il ...Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi. Il Corriere della Città è una testata giornalistica registrata ...È tempo di tornare bambini e tra i banchi di scuola per i vip dito. Suona infatti la campanella nella scuola di Federica Panicucci per la quinta puntata dello show, in onda oggi giovedì 4 maggio 2023 , come sempre in prima serata su Italia 1. Cinque ...

Back To School 2023, tra i vip "ripetenti" del 4 maggio anche Ricciarelli e Cattaneo La Gazzetta dello Sport

In March, voters in Coeur d'Alene narrowly defeated two ballot measures that would've kept their 18 public schools afloat and funded repairs and maintenance ...Bus drivers on P.E.I. say they're growing more frustrated with the number of vehicles illegally passing them when they're stopped to pick up and drop off students. The bus drivers' union says ...