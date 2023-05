Bacio tra Cecchi Paone e Antolini criticato da due ex naufraghi | “Disagio e cattivo gusto!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 4 maggio 2023) Subito dopo l’esito del televoto Simonee Alessandrosi sono scambiati unin diretta. Non è stato un bacetto a stampo, ma un vero limone e sui social sono piovute migliaia di critiche. Tra i tantissimi commenti sulanche quelli di due ex. Iltra Simonee Alessandro: le critiche di Luca Vismara e Giacomo Urtis. Giacomo Urtis su Twitter ha scritto che i limoni così plateali secondo lui sono digusto: “I baci così a limone sia gay, etero, che lesbo, dati in maniera plateale non sono di buonComunque viva L’amore libero“. Della stessa opinione del chirurgo estetico anche un altro ex naufrago, Luca ...