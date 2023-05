Avatar - La via dell' acqua | ecco la possibile data d' uscita del Blu-Ray e 4K

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nonostante siano passati quasi sei mesi dal suo arrivo nelle sale, ancora non c'era stata alcuna comunicazione sull'arrivo del Blu-Ray. Fino ad ora.: La viaè già disponibile per l'acquisto in streaming on demand, ma fino ad oggi non era ancora stata comunicata unad'per la versione fisica del film, in DVD o Blu-Ray. Secondo un nuovo annuncio del distributore canadese DealsAreUs,: La viauscirà in formato fisico Blu-ray e 4K UHD il prossimo 20 giugno 2023. Questa informazione è stata notata e salvata dai fan su un forum prima che lavenisse cancellata dal distributore. La Disney non ha annunciato alcunaufficiale per l'fisica del sequel di ...

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nonostante siano passati quasi sei mesi dal suo arrivo nelle sale, ancora non c'era stata alcuna comunicazione sull'arrivo del Blu-Ray. Fino ad ora. Avatar: La via dell'acqua è già disponibile per l'acquisto in streaming on demand, ma fino ad oggi non era ancora stata comunicata una data d'uscita per la versione fisica del film, in DVD o Blu-Ray. Secondo un nuovo annuncio del distributore canadese DealsAreUs, Avatar: La via dell'acqua uscirà in formato fisico Blu-ray e 4K UHD il prossimo 20 giugno 2023. Questa informazione è stata notata e salvata dai fan su un forum prima che la pagina venisse cancellata dal distributore. La Disney non ha annunciato alcuna data ufficiale per l'uscita fisica del sequel.

