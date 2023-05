Auto in fiamme nella notte | paura in Irpinia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino lascorsa sono intervenuti nel comune di Pago Vallo Lauro, in via Largo Salvatore Lombardi, per un incendio che ha interessato un’vettura in sosta nei pressi dell’abitazione del proprietario. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha fatto intervenire anche la squadra del distaccamento di Nola del Comando di Napoli, giunta per prima sul posto. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, danni si sono registrati alla facciata dello stabile e ai contatori del gas che fornivano le varie utenze del posto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

VILLALVERNIA - Incendio nella notte a Villalvernia dove, nel piazzale di un'officina, sono andate a fuoco 6e un furgone . L'incendio, che ha danneggiato anche altreparcheggiate, è quasi certamente di origine dolosa ma solo le indagini permetteranno di ricostruire esattamente l'accaduto. Il paese era stato colpito già nel 2021 da un fatto analogo , anche in ...... che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip Domenico Truppa, a carico di due società bolognesi che operano nel commercio dei pezzi di ricambio per. Legialle hanno ...... la polizia lancia un appello petrolio iraniano Malesia, inla petroliera Pablo Leggi Anche ... mentre viene portato a volto coperto dagli agenti verso un'parcheggiata in strada. Le ...

VILLALVERNIA - Nella notte i vigili del fuoco di Alessandria, Tortona e Novi Ligure sono intervenuti a Villalvernia per un incendio divampato in un piazzale di un'officina.