Attentato contro il presidente Putin

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Cremlino dichiara di voler vendicare l’avvenuto per mezzo di droniil. Oltre ad accusare apertamente l’Ucraina di aver tentato di colpire ilrusso, dichiara anche di voler rivendicare l’attacco, definito da Mosca terroristico e pianificato e compiuto alla vigilia del Giorno della Vittoria, ovvero la parata del 9 maggio, in cui si terrà una parata militare e a cui prenderanno parte anche ospiti stranieri. L’è avvenuto alle 2:27 della scorsa notte, cioè le 2:43 ora locale ed è stato pianificato, secondo le prime notizie diffuse dall’agenzia stampa Ria Novosti, dalle forze militari ucraine. Si è trattato di un’esplosione nel cuore del Cremlino, dove questo drone è esploso sotto la bandiera russa, davanti ai palchi allestiti con ...

"L'attacco sventato la notte scorsa con due droni è stato unterroristico ucraino alla ... aggiungendo che "Mosca adotterà misure di ritorsioneKiev". Il sindaco di Mosca , Serghey ...Sembra quindi essere difficile la strada dell'auto. L'Ue è in economia di guerra: soldi ...Volodymyr Zelensky ha negato ogni coinvolgimento di Kiev nel presunto attacco di droniil ...Accuse Mosca - Kiev: le ipotesi Russia: "Attacco droni al CremlinoPutin". Zelensky: "... si legge in quello che appare come un riferimento a quanto accaduto ieri, all' "" alla vita di ...

Sventato attentato contro Putin al Cremlino, lui è illeso. Kiev: "Non siamo stati noi" RaiNews

Per lunghi anni era stata la donna più odiata del Regno Unito, poi la riabilitazione di Elisabetta II e la simpatia dei sudditi. Nonostante le dichiarazioni di Harry in "Spare" ...All'indomani del tentato attentato con droni sul Cremlino e contro il presidente Vladimir Putin, rimasto illeso, le forze russe hanno lanciato nella notte ...