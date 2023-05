Attentato a Putin | la rivincita dei duri | sfregio all’immagine dello zar intoccabile

accusa l'Ucraina: 'Si tratta di un, risponderemo'. E Medvedev: 'Non resta che eliminare fisicamente Zelensky'. La Casa Bianca non conferma l'autenticità della notizia dell'attacco. ...I commenti del Cremlino sull'attacco notturno sono categorici nella loro valutazione dell'accaduto: Mosca lo considera un atto terroristico pianificato e unal presidente. C'è già un ...RUSSIA - Per Mosca si è trattato di un "atto di terrorismo" ucraino all'ufficio del Presidente, "un attacco pianificato e unalla vita di Vladimir" (che però non era al Cremlino ma ...

Droni sul Cremlino, cosa sappiamo del presunto attentato a Putin Sky Tg24

In crisi l’immagine di potenza che i russi proiettano sul Cremlino. Medvedev indica «l’unica opzione possibile: eliminare fisicamente Volodymyr Zelensky» ...Due droni che puntano dritti sul Cremlino e vengono distrutti dalle difese elettroniche poco prima di raggiungere l’appartamento privato di Vladimir Putin. Una cosa mai vista prima, ripresa ...