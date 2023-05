Attacco droni Cremlino | Prigozhin | Risposta nucleare? Figura da pagliacci

Il presidente russo Vladimir Putin e' apparso per la prima volta in video dopo il presuntocon icompiuto sul Cremlino, per il quale l'Ucraina ha negato ogni responsabilita'. Il leader della federazione russa ha incontrato nei suoi uffici il ministro dello Sviluppo economico ...Così John Kirby, portavoce del Consiglio Nazionale di Sicurezza della Casa Bianca, risponde a Mosca che ha accusato gli Stati Uniti di essere dietro all'con ial Cremlino. "C'e una ...Chi c'è dietro l'dial Cremino - in particolare sopra la cupola del Senato russo - e a Vladimir Putin L'Ucraina, gli Stati Uniti come sostenuto dalla Russia, o si tratta di un episodio di 'false flag', ...

Droni contro il Cremlino: le 3 teorie sull'attacco WIRED Italia

Mosca, 4 mag. (Adnkronos) – “L’impiego di armi nucleari in risposta a un drone è ovviamente escluso”. E’ quanto ha detto ha affermato il comandante dei mercenari Wagner, Evgheny Prigozhin, rilanciato ...(Adnkronos) – “L’impiego di armi nucleari in risposta a un drone è ovviamente escluso”. E’ quanto ha detto ha affermato il comandante dei mercenari Wagner, Evgheny Prigozhin, rilanciato dal Kyiv Post.