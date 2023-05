Attacco droni Cremlino | Prigozhin | Risposta nucleare? Figura da pagliacci

E' quanto ha detto ha affermato il comandante dei mercenari Wagner, Evgheny Prigozhin, rilanciato dal Kyiv Post, dopo il presuntoconcontro il Cremlino mentre Vladimir Putin non era ...PESKOV - Sono "ridicole" per la Russia le dichiarazioni arrivate dall'Ucraina dopo che Mosca ha denunciato unconcontro il Cremlino, un "attentato" al presidente russo Vladimir Putin. ...Il presidente russo Vladimir Putin e' apparso per la prima volta in video dopo il presuntocon icompiuto sul Cremlino, per il quale l'Ucraina ha negato ogni responsabilita'. Il leader della federazione russa ha incontrato nei suoi uffici il ministro dello Sviluppo economico ...

Droni contro il Cremlino: le 3 teorie sull'attacco WIRED Italia

Mosca, 4 mag. (Adnkronos) – “L’impiego di armi nucleari in risposta a un drone è ovviamente escluso”. E’ quanto ha detto ha affermato il comandante dei mercenari Wagner, Evgheny Prigozhin, rilanciato ...(Adnkronos) – “L’impiego di armi nucleari in risposta a un drone è ovviamente escluso”. E’ quanto ha detto ha affermato il comandante dei mercenari Wagner, Evgheny Prigozhin, rilanciato dal Kyiv Post.