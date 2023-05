Attacco droni al Cremlino | “Russia risponderà quando lo riterrà necessario”

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'ambasciatore russo a Washington, Anatoli Antonov critica gli Usa per la risposta al presunto attentato a Putin: "Stanno proteggendo i criminali di Kiev" “Lalo”, al presuntoconal, e lo farà attenendosi “all’esito delle valutazioni della minaccia che Kiev ha posto alla leadership del nostro paese”. Lo ha riferito l’ambasciatore russo a Washington, Anatoli Antonov, criticando Washington per la reazione al presunto attentato al presidente russo Vladimir Putin. “Speravamo che l’amministrazione avesse il coraggio e la dignità di condannare questo atto terroristico”, ha affermato il diplomatico. “Oggi gli Stati Uniti stanno proteggendo i criminali di Kiev. Le dichiarazioni di alti ...

Esplosioni a Kiev e in diverse altre città ucraine, mentre va in fiamme una raffineria russa sul Mar Nero dopo uncon. Sono solo alcune delle conseguenze dell'di ieri al Cremlino, di cui non è stata rivendicata la paternità e su cui ancora restano in piedi tre ipotesi. Kiev e Washington ...Il canale Telegram Baza, inoltre, ha parlato di uncon cinquedurante la notte contro un aeroporto militare nella regione russa di Bryansk, vicino al confine ucraino. E nel pomeriggio è ...La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'sul Cremlino,a Putin', apre il maggiore quotidiano nazionale. Tema che torna anche nel fondo, a firma di Panebianco ('Gli esiti imprevisti'). '...

Mosca: "Droni ucraini contro il Cremlino, Putin illeso. Valuteremo ritorsioni". Strage a Kherson la Repubblica

Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco aereo su Kiev ed esplosioni sono state udite anche a Zaporizhzhia e Odessa. Gli allarmi aerei sono risuonati in 7 regioni. L'attacco ...Link Embed https://video.repubblica.it/mondo/russia-attacco-con-droni-alla-raffineria-di-ilsky-le-immagini-dell-incendio/443805/444768ref=vd-top-d-10 Copia Copia ...